Зеленский: На Херсонщине задокументировано уже около 400 военных преступлений россиян

В Херсонской области российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах, куда смогла зайти. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в воскресенье.



«Следователями уже задокументировано около 400 военных преступлений, находятся тела убитых — и военных и гражданских... Найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу, без сомнений», — сказал он.



Президент отметил, что «продолжается задержание российских солдат и наемников, которых бросили на этой территории, и обезвреживание диверсантов».



Зеленский обратился к местным жителям с призывом не забывать, что ситуация все еще очень опасная.



«Прежде всего, это мины. К сожалению, погиб один из наших саперов, еще 4 получили ранения, проводя разминирование. Прошу всех херсонцев быть очень осторожными и немедленно сообщать спасателям обо всех опасных предметах», — сказал он.



По словам президента, в регионе «будет обеспечена стабилизация и восстановление правопорядка в 226 населенных пунктах. Это более 100 тысяч жителей по состоянию на сейчас».



«Мы возвращаем связь, интернет, телевидение. Мы делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности поставки электричества и воды. Вернем транспортное сообщение и почту. Вернем "скорую помощь" и нормальную медицину. Уже начинается восстановление работы органов власти, полиции, некоторых частных компаний», — отметил он.