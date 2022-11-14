Утром оккупанты обстреляли Очаковскую общину в Николаевской области

В Николаевской области утром оккупанты атаковали Очаковскую общину. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Сегодня, 14 ноября, с 04:56 враг наносил удары РСЗО по прибрежной полосе Очаковской общины», - написал он, отметив, что обошлось без пострадавших.

Также Ким рассказал, что в Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российские войска ночью обстреляли Марганецкую и Красногригорьевскую общины Никопольского района 60 снарядами.