Вранці окупанти обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині

На Миколаївщині вранці окупанти атакували Очаківську громаду. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Сьогодні, 14 листопада, з 04:56 ворог завдавав удари РСЗВ по прибережній смузі Очаківської громади», - написав він, зазначивши, що обійшлося без постраждалих.

Також Кім розповів, що у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська вночі обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади Нікопольського району 60 снарядами.