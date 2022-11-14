В Донецкой ОВА рассказали об атаке армией РФ Курахово и других городов области

На Волновахском направлении в Донецкой области ночью оккупанты массировано обстреливали артиллерией Угледар и Павловку – поврежден 1 дом, без пострадавших. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



«На Донецком направлении наибольшие разрушения получили Курахово: в результате обстрелов повреждены 7 многоэтажек, детсад и админздание; 1 человек получил ранения. Утром россияне обстреляли Селидово – попали вблизи агропромышленного объекта, последствия обстрела устанавливаем», — сообщил он.



Также Кириленко рассказал, что на Горловском направлении 1 человек был ранен в Бахмуте, а в городе было полностью уничтожено помещение Центра детей и юношества, и еще поврежден частный дом. Кроме того обстрелы, по данным Донецкой ОВА, были в окрестностях Часовоярской и Светлодарской общин – по предварительной информации, без жертв.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что 13 ноября войска РФ ранили в области четверых жителей.