В Донецкой области армия РФ за сутки ранила четыре мирных жителя

За 13 ноября в результате обстрелов со стороны российских войск ранено четверо гражданских в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Ранения гражданских зафиксированы в Курахово, Бахмуте, Андреевке и Ивановском.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!», — заявил глава администрации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что в Херсонской области российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах, куда смогла зайти, а следователями уже задокументировано около 400 военных преступлений оккупантов.