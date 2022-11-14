У Донецькій ОВА розповіли про атаку армією РФ Курахового та інших міст області

На Волноваському напрямку на Донеччині вночі окупанти масово обстрілювали артилерією Вугледар та Павлівку – пошкоджено 1 будинок, без постраждалих. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



«На Донецькому напрямку найбільших руйнувань зазнало Курахове: внаслідок обстрілів пошкоджено 7 багатоповерхівок, дитсадок та адмінбудівлю; 1 людина зазнала поранень. Зранку росіяни обстріляли Селидове – поцілили поблизу агропромислового об’єкта, наслідки обстрілу встановлюємо», – повідомив він.



Також Кириленко розповів, що на Горлівському напрямку 1 особа була поранена у Бахмуті, а в місті було повністю знищено приміщення Центру дітей та юнацтва, та ще пошкоджено приватний будинок. Крім того, обстріли, за даними Донецької ОВА, були на околицях Часовоярської та Світлодарської громад – за попередньою інформацією, без жертв.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що 13 листопада війська РФ поранили в області чотирьох мешканців.