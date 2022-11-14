В Турции делегации США и РФ проводят первые переговоры после начала войны — СМИ

Делегации США и РФ проводят в Анкаре первые переговоры после начала войны в Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает российское СМИ «Коммерсант», отмечая, что в Кремле пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков эту информацию не подтвердил и не опроверг.



Отмечается, что ранее встреча не анонсировалась.

По данным российских журналистов, РФ на переговорах представляет директор Службы наружной разведки Сергей Нарышкин, а США, как сообщил Алексей Венедиктов, директор ЦРУ Уильям Бернс.

9 ноября журналисты Politico со ссылкой на информацию двух источников, знакомых с ситуацией, сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский смягчил позицию по переговорам с Россией после того, как «мягко подтолкнула» его к этому администрация президента США Джо Байдена.