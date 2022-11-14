У Туреччині делегації США та РФ проводять перші переговори після початку війни — ЗМІ

Делегації США та РФ проводять в Анкарі перші переговори після початку війни в Україні. Про це з посиланням на джерела повідомляє російське ЗМІ «Комерсант», зазначаючи, що у Кремлі прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков цю інформацію не підтвердив і не спростував.



Раніше ця ймовірна зустріч не анонсувалась.

За даними російських журналістів, РФ на переговорах представляє директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, а США, як повідомив Олексій Венедиктов, директор ЦРУ Вільям Бернс.

9 листопада журналісти Politico з посиланням на інформацію двох джерел, знайомих із ситуацією, повідомляли, що президент України Володимир Зеленський пом'якшив позицію щодо переговорів з Росією після того, як «м'яко підштовхнула» його до цього адміністрація президента США Джо Байдена.