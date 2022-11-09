Politico: Зеленский смягчил позицию по переговорам с Россией под влиянием США

Президент Украины Владимир Зеленский смягчил позицию по переговорам с Россией после того, как «мягко подтолкнула» его к этому администрация президента США Джо Байдена. Об этом пишет Politico со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.



В видеообращении по итогам 7 ноября Зеленский назвал пять условий для переговоров с Россией. «Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», — заявил президент.



При этом Зеленский не упомянул свое прежнее требование, что переговоры невозможны с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. В октябре президент Украины подписал соответствующий указ, в котором констатировал невозможность таких переговоров.



По словам одного из источников Politico, это изменение произошло после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, в том числе личного визита к Зеленскому советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана. По словам высокопоставленного представителя администрации, американские чиновники не говорили Зеленскому и его помощникам в Украине напрямую, чтобы они изменили свою позицию, но передали, что Киев должен продемонстрировать свою готовность закончить войну мирным путем.



«Это не означает, что они должны сесть за стол переговоров прямо сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает Россия. Но они должны продемонстрировать готовность к разрешению конфликта, потому что никто не хочет окончания этого конфликта больше, чем Украина», — сказал высокопоставленный источник издания в Белом доме.