В Мариуполе начат прием заявлений на получение паспорта РФ — Андрющенко

В захваченном российской армией Мариуполе оккупанты начинают прием заявлений от граждан на получение российского паспорта. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Следует напомнить мариупольцам, что добровольное получение российского паспорта может рассматриваться как состав преступления. Посмотрите на Херсон и дважды подумайте, готовы ли вы бежать вместе с россиянами или отвечать перед Украиной в случае невозможности бегства», - предупредил он мариупольцев.

13 ноября советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты ежедневно зерновозами вывозят украинский урожай из всех зернохранилищ и элеваторов Мариупольского района. Также 13 ноября он рассказал, что прибытие военных оккупантов из Херсонского направления в Мариуполь наблюдается второй день подряд.