У Маріуполі розпочато прийом заяв на отримання паспорта РФ — Андрющенко

У захопленому російською армією Маріуполі окупанти розпочинають прийом заяв від громадян на отримання російського паспорта. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«Варто нагадати маріупольцям, що добровільне отримання російського паспорту може розглядатись як склад злочину. Подивиться на Херсон та двічі подумайте, чи готові ви втікати разом з росіянами або відповідати перед Україною в разі неможливості втечі», - попередив він маріупольців.

13 листопада радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти щодня зерновозами вивозять український врожай із усіх зерносховищ та елеваторів Маріупольського району. Також 13 листопада він розповів, що прибуття військових окупантів з Херсонського напрямку до Маріуполя спостерігається другий день поспіль.