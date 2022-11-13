Оккупанты вывозят урожай из всех зернохранилищ и элеваторов Мариупольского района

Российские оккупанты ежедневно зерновозами вывозят украинский урожай из всех зернохранилищ и элеваторов Мариупольского района. Об этом сообщил советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Тelegram.



«Россияне вывозят украинский урожай из Мариупольского района зерновозами. Ежедневно из всех зернохранилищ и элеваторов. Зерновозы на номерах "23" и "26" регионы (Краснодарский и Ставропольский край). Украденное зерно вывозится через Мариуполь в сторону Ростова-на-Дону», — написал Андрющенко.



Он подчеркнул, что «мародерство в государственных масштабах не останавливается», а украденное россиянами под Мариуполем украинское зерно является частью того зерна, которое «так "искренне" предлагает Россия почти даром международному сообществу».



Андрющенко также отметил, что именно из-за российского грузового транспорта, который не соблюдает ни правила, ни нормы поведения на дороге, в Мариуполе образовались пробки.



«Что бы там не рассказывали пропагандисты, но украинцы остаются для россиян людьми второго сорта. Даже при наличии российского паспорта», — добавил советник мэра.