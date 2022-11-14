Оккупанты готовят эвакуацию всех жителей ряда городов Луганщины — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты намерены эвакуировать все население нескольких прифронтовых городов Луганской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



«Оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное вглубь временно оккупированных территорий», — сказано в сообщении.



Отмечается, что поводом для принятия решения об эвакуации стала сложная гуманитарная ситуация в Луганской области.



Ранее о возможности частичной эвакуации населения из этих городов заявил глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.



«По городам Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Кременскому району работаем отдельно. Продолжаем закрывать тепловой контур и восстанавливать дома. Эвакуируем семьи и маломобильных граждан из районов, где создать необходимые условия до наступления морозов не представляется возможным», — сказал он.