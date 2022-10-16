Чеченские военные начали выселять гражданских в Рубежном — сводка Генштаба ВСУ

Военнослужащие, прибывшие из Чеченской республики в город Рубежное Луганской области, начали выселять местных жителей из их домов для размещения офицеров. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



«Нарушения норм международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны на временно захваченных территориях стали нормой для российских оккупационных войск», — сказано в сообщении.



Отмечается, что российские войска нанесли за прошедшие сутки 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершили до 60 обстрелов из РСЗО. Более 30 населенных пунктов подверглись обстрелу противника. Среди них были Никополь и Шахтерское Днепропетровской области, Глушковка в Харьковской, Орехов и Малые Щербаки в Запорожской, Дмитровка – в Киевской, Угледар в Донецкой области и Белогорка на Херсонщине.



Обстановка сохранилась без изменений в Волынском и Полесском направлениях. Там существует угроза нанесения ракетных и авиаударов, применения ударных БПЛА Shahed-136 из Беларуси.



На других направлениях противник совершал обстрелы:

- на Северском направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Николаевка и Покровка Сумской области. Использовал и ударные БПЛА;

- на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Огирцево, Старица, Гатище, Песчаное, Каменка и Двуречная;

- на Краматорском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Чаривное, Малая Токмачка, Новоегоровка, Раздоловка и Серебрянка;

- на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

- на Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстрелял более 15 населённых пунктов. Среди них — Угледар, Временка, Парасковеевка, Пречистовка и Щербаки;

- на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.



ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Торское и Спорное на Краматорском направлении, Берестовое, Соледарь и Бахмут на Бахмутском направлении и Марьинке, Победа и Невельское на Авдеевском направлений.



Украинская авиация нанесла 32 удара — поразила 24 района сосредоточения вооружения и военной техники, 8 позиций ЗРК. Подразделения ПВО сбили 6 БпЛА и 1 вертолет противника. Ракетные войска и артиллерия поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, 7 объектов ПВО противника и другие военные цели.



В результате точечных ударов артиллерии ВСУ в Марфополе Запорожской области уничтожен состав боеприпасов и ранены более 20 оккупантов. В Токмаке уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих. В Пологах — до 30 раненых оккупантов. В Каменке-Днепровском уничтожены 7 единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих. Оккупанты пытаются тщательно скрыть информацию о погибших. Их численность уточняется.