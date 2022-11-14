Окупанти готують евакуацію всіх мешканців низки міст Луганщини — Генштаб ЗСУ

Російські окупанти мають намір евакуювати все населення кількох прифронтових міст Луганської області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



«Про купанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєвєродонецьк і Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій», — сказано в повідомленні.



Наголошується, що приводом для ухвалення рішення про евакуацію стала складна гуманітарна ситуація у Луганській області.



Раніше про можливість часткової евакуації населення із цих міст заявив голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.



«По містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Кремінському району працюємо окремо. Продовжуємо закривати тепловий контур та відновлювати будинки. Евакуйуємо сім'ї та маломобільних громадян з районів, де створити необхідні умови до настання морозів неможливо», — сказав він.