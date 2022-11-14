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Российские войска пытаются наступать на Донбассе — Генштаб

14 ноября 2022, 19:30

Российские войска пытаются наступать на Донбассе — Генштаб

Российские войска ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Отмечается, что российские войска для восполнения потерь продолжают подготовку мобилизованного личного состава в военных учебных заведениях и центрах подготовки. Мобилизованные затем перемещаются в районы ведения боевых действий.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. По имеющейся информации, военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать бланков предписаний, мобилизованных в количестве 50 тысяч экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов. Российские войска совершали обстрелы:

на Слобожанском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Амбарно, Анискино, Бударки, Волчанск, Каменка, Сосновка и Яблоновка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях из артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Макеевка, Невское и Стельмаховка в Луганской области и Невельское и Торское Донецкой области;

на Бахмутском направлении из всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Григорьевка, Клещиевка, Курдюмовка, Северное и Спорное Донецкой области;

на Авдеевском направлении из разнокалиберной артиллерии, по районам Водяного, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области;

на Новопавловском направлении из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Новополь, Павловка и Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Ольговское, Темировка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Золотая Балка, Николаевка, Милово и Чернобаевка Херсонской области.

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В свою очередь, воины ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, а также 7 районов сосредоточения оккупантов.

Также российские войска пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании ВСУ по отдельным направлениям. При этом они продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра.

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