Российские войска пытаются наступать на Донбассе — Генштаб

Российские войска ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что российские войска для восполнения потерь продолжают подготовку мобилизованного личного состава в военных учебных заведениях и центрах подготовки. Мобилизованные затем перемещаются в районы ведения боевых действий.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. По имеющейся информации, военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать бланков предписаний, мобилизованных в количестве 50 тысяч экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря.



Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов. Российские войска совершали обстрелы:



на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Амбарно, Анискино, Бударки, Волчанск, Каменка, Сосновка и Яблоновка Харьковской области;



на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Макеевка, Невское и Стельмаховка в Луганской области и Невельское и Торское Донецкой области;



на Бахмутском направлении — из всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Григорьевка, Клещиевка, Курдюмовка, Северное и Спорное Донецкой области;



на Авдеевском направлении — из разнокалиберной артиллерии, по районам Водяного, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области;



на Новопавловском направлении — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Новополь, Павловка и Пречистовка Донецкой области;



на Запорожском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Ольговское, Темировка Запорожской области.



На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Золотая Балка, Николаевка, Милово и Чернобаевка Херсонской области.



Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В свою очередь, воины ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, а также 7 районов сосредоточения оккупантов.



Также российские войска пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании ВСУ по отдельным направлениям. При этом они продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра.