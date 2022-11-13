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Оккупанты наступают на Донбассе и укрепляют оборону на левом берегу Днепра — Генштаб ВСУ

13 ноября 2022, 18:57

Оккупанты наступают на Донбассе и укрепляют оборону на левом берегу Днепра — Генштаб ВСУ

Российские захватчики пытаются сдерживать украинские силы обороны на отдельных направлениях и продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время атакуют на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях на Донбассе. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что с начала суток российские оккупанты нанесли один ракетный и 6 авиационных ударов, совершили более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Украины.

В Генштабе зафиксировали обстрелы, совершенные оккупантами:

  • на Слобожанском направлении — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Стрелка, Старица, Бугроватка, Огурцово, Резниково, Ольховатка, Колодезное, Бологовка и Фиголовка;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Терны и Заречное;
  • на Бахмутском направлении — из всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Озаряновка, Зализное и Нью-Йорк;
  • на Авдеевском направлении — из разнокалиберной артиллерии, по районам Веселого, Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;
  • на Новопавловском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Парасковеевка, Угледар, Богоявленка, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка, Темировка, Новополь, Ольговское и Полтавка;
  • на Запорожском направлении — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Новоданиловка и Малые Щербаки;
  • на Таврийском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Вышетарасовка, Милово, Золотая Балка, Михайловка и Шевченковка. Непосредственно под огонь оккупантов попало село Добрая Надежда Днепропетровской области.

«Украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под поражением оказались 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 6 позиций зенитно-ракетных комплексов противника. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники», — сообщили в Генштабе.

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