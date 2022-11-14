Російські війська намагаються наступати на Донбасі — Генштаб

Російські війська ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.



Зазначається, що російські війська для поповнення втрат продовжують підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах і центрах підготовки. Мобілізовані потім переміщуються в райони ведення бойових дій.



На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. За наявною інформацією, військовий комісаріат Брестської області оголосив тендер на друк бланків розпоряджень, мобілізованих у кількості 50 тисяч екземплярів з терміном виконання замовлення до 31 грудня.



Зберігається загроза завдання противником ракетних і авіаційних ударів. Російські війська здійснював і обстріли:



на Слобожанському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Амбарно, Аніскіно, Бударки, Вовчанськ, Кам'янка, Соснівка та Яблунівка Харківської області;



на Куп'янському та Лиманському напрямках — з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка та Крохмальне Харківської області; Макіївка, Невське та Стельмахівка в Луганській області та Невельське та Торське Донецької області;



на Бахмутському напрямку — з усього спектра артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'яне, Григорівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне та Спірне Донецької області;



на Авдіївському напрямку — з різнокаліберної артилерії, по районах Водяного, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області;



на Новопавлівському напрямку — з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль, Павлівка та Пречистівка Донецької області;



на Запорізькому напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, районами населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Ольговське, Темування Запорізької області.



На Херсонському напрямку артилерійським обстрілам зазнали райони населених пунктів Дудчани, Золота Балка, Миколаївка, Мілово і Чорнобаївка Херсонської області.



Авіація сил оборони України протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника. У свою чергу, воїни ракетних військ та артилерії вразили 2 пункти управління, а також 7 районів зосередження окупантів.



Також російські війська намагаються утримати тимчасово захоплені території та зосереджують зусилля на стримуванні ЗСУ за окремими напрямками. При цьому вони продовжують обладнати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.