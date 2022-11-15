Линия фронта приближается к крупным оккупированным городам Луганщины

На Востоке Украины линия фронта приближается к крупным оккупированным городам Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что местные жители уже «слышат» приближение ВСУ.

Он рассказал, что на линии фронта много трупов российских военных, которые никто не собирает, а иногда оккупанты бросают и своих раненых.



Также Гайдай сообщил, что в Луганскую область продолжают прибывать российские военные резервы, отметив, что пополнение у оккупантов неопытное, но много мобилизированных.



В Рубежном и Кременном, по информации Луганской ОВА местные жители слышат отголоски с фронта, то есть ВСУ двигаются вперед.



Сергей Гайдай к тому же рассказал, что в деоккупированных населенных пунтах Луганской области еще остаются люди, «бояться уезжать из родного дома – каждый раз уговариваем выезжать по три-четыре человека».

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона заявил, что российские оккупанты на Луганщине, несмотря на обострившуюся ситуацию, не закрывают школы на оккупированной территории, а прикрываются учениками и пытаются устраивать провокации.