Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Линия фронта приближается к крупным оккупированным городам Луганщины

15 ноября 2022, 12:59

Линия фронта приближается к крупным оккупированным городам Луганщины

На Востоке Украины линия фронта приближается к крупным оккупированным городам Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что местные жители уже «слышат» приближение ВСУ.

Он рассказал, что на линии фронта много трупов российских военных, которые никто не собирает, а иногда оккупанты бросают и своих раненых. 

Также Гайдай сообщил, что в Луганскую область продолжают прибывать российские военные резервы, отметив, что пополнение у оккупантов неопытное, но много мобилизированных. 

В Рубежном и Кременном, по информации Луганской ОВА местные жители слышат отголоски с фронта, то есть ВСУ двигаются вперед.

Сергей Гайдай к тому же рассказал, что в деоккупированных населенных пунтах Луганской области еще остаются люди, «бояться уезжать из родного дома – каждый раз уговариваем выезжать по три-четыре человека».

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона заявил, что российские оккупанты на Луганщине, несмотря на обострившуюся ситуацию, не закрывают школы на оккупированной территории, а прикрываются учениками и пытаются устраивать провокации.

Еще по теме

Места
Луганская область
Прочее
Война Оккупация деоккупация обстрелы на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:59
Линия фронта приближается к крупным оккупированным городам Луганщины
12:14
Армия РФ разрушила более 50 тысяч квартир в Мариуполе
11:49
«ЛНР»: За сутки в ходе обстрелов ранен один человек, повреждены жилые дома
11:06
«ДНР»: За сутки от обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения
10:15
В пустые дома оккупированного Новоайдара расселяют российских военных
09:00
В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв
16:45
В Мариуполе начат прием заявлений на получение паспорта РФ — Андрющенко
16:13
«ДНР»: В Киевском районе Донецка из-за обстрела погибла женщина, еще одна ранена
23:33
Главные события в оккупации 13 ноября
17:25
Оккупанты вывозят урожай из всех зернохранилищ и элеваторов Мариупольского района
12:17
Видео казни завербованного ЧВК «Вагнер» заключенного появилось в соцсетях
23:49
Главные события в оккупации 12 ноября
22:47
Принуждают к эвакуации: Оккупанты обстреляли из «Града» поселок на Херсонщине
16:11
Лепс и ЮрКисс пели для «полиции» и «военных» в Луганске
15:02
РФ запретила проход судов через Керченский пролив, но не всех
все новости
12:59
Линия фронта приближается к крупным оккупированным городам Луганщины
12:31
Bloomberg: Россия планирует согласиться на продление «зернового соглашения»
12:18
Глава МИД РФ назвал нереалистичными условия Украины для завершения войны
12:14
Армия РФ разрушила более 50 тысяч квартир в Мариуполе
11:55
Российские войска нанесли ракетный удар по Донецкой области
11:49
«ЛНР»: За сутки в ходе обстрелов ранен один человек, повреждены жилые дома
11:06
«ДНР»: За сутки от обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения
10:36
В Донецкой ОВА рассказали о сложной ситуации на трех направлениях
10:15
В пустые дома оккупированного Новоайдара расселяют российских военных
09:41
Зеленский призвал к обмену пленными по формуле «всех на всех»
09:28
Российская армия ракетами «С300» обстреляла Запорожье
09:14
Зеленский: Войну надо и можно остановить именно сейчас
09:00
В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв
08:48
В Северном под обстрелами российской армии погиб человек
00:25
Как РФ обходит санкции, продавая уголь в Европу ►
все новости
ВИДЕО
Как РФ обходит санкции, продавая уголь в Европу ►
15 ноября, 00:25
Центр Горловки попал под обстрел, поврежден ДК «Шахтер»
12 ноября, 09:29
Ремонт Крымского моста продлится еще год ►
11 ноября, 23:48

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама