Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини

15 листопада 2022, 12:56

Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини

На Сході України лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що місцеві жителі вже «чують» наближення ЗСУ.

Він розповів, що на лінії фронту багато трупів російських військових, які ніхто не збирає, а іноді окупанти кидають своїх поранених.

Також Гайдай повідомив, що на Луганщину продовжують прибувати російські військові резерви, зазначивши, що поповнення в окупантів недосвідчене, але багато мобілізованих.

У Рубіжному та Кремінній, за інформацією Луганської ОВА, місцеві жителі чують відлуння з фронту, тобто ЗСУ рухаються вперед.

Сергій Гайдай до того ж розповів, що в деокупованих населених пунтах Луганської області ще залишаються люди, «бояться їхати з рідної хати – щоразу вмовляємо виїжджати по три-чотири особи».

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону заявив, що російські окупанти на Луганщині, незважаючи на ситуацію, що загострилася, не закривають школи на окупованій території, а прикриваються учнями і намагаються влаштовувати провокації.

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