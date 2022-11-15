Мобильные операторы сообщают о возможных перебоях со связью из-за массированной российской ракетной атаки по Украине. Об этом говорится сообщениях операторов мобильной связи Vodafone Ukraine и Kyivstar в Twitter.



В Киевстаре призвали пользоваться национальным роумингом на время восстановления мобильной связи.



Для продления работы базовых станций от аккумуляторов Vodafon просит выключить автозагрузку медиа в мессенджерах, не использовать YouTube или установить низкое качество видео, по возможности уменьшить использование мобильного интернета.



По сообщению мэра Львова Андрея Садового, мобильные операторы во Львове ограничили работу части своих сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию и разрешить звонки.



15 ноября несколько часов продолжалась массированная ракетная атака России, на территории Украины поражены несколько объектов энергетической инфраструктуры, в некоторых городах частично отсутствует свет, введены экстренные отключения электроэнергии.