Мобільні оператори повідомляють про можливі перебої зі зв'язком через масовану російську ракетну атаку по Україні. Про це йдеться в повідомленнях операторів мобільного зв'язку Vodafone Ukraine і Kyivstar у Twitter.



У Київстарі закликали користуватись національним роумінгом на час відновлення мобільного зв'язку.



Для продовження роботи базових станцій від акумуляторів Vodafon просить вимкнути автозавантаження медіа в месенджерах, не використовувати YouTube або встановити низьку якість відео, зменшити використання мобільного інтернету.



За повідомленням мера Львова Андрія Садового, мобільні оператори у Львові обмежили роботу частини своїх сервісів, щоб заощадити електроенергію та дозволити дзвінки.



15 листопада кілька годин тривала масована ракетна атака Росії, на території України уражено кілька об'єктів енергетичної інфраструктури, у деяких містах частково відсутнє світло, запроваджено екстрені відключення електроенергії.