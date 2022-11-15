«Намеренная провокация»: В Минобороны РФ прокомментировали взрывы в Польше

В российском Минобороны отрицают причастность к запуску ракет на территорию Польши. Об этом заявили в ведомстве.



«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводов является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — говорится в сообщении.



Также в Минобороны РФ уверяют, что опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия обломки «не имеют никакого отношения к российским средствам поражения».

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Возможно, из-за российских ракет.