«Навмисна провокація»: У Міноборони РФ прокоментували вибухи в Польщі

У російському Міноборони заперечують причетність до запуску ракет на територію Польщі. Про це заявили у відомстві.



«Заяви польських засобів масової інформації та офіційних осіб про нібито падіння "російських" ракет у районі населеного пункту Пшеводів є навмисною провокацією з метою ескалації обставин. Жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами ураження не завдалося», — йдеться у повідомленні.



Також у Міноборони РФ запевняють, що опубліковані по гарячих слідах польськими ЗМІ з місця події уламки «не мають жодного відношення до російських засобів ураження».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони. Можливо, через російські ракети.