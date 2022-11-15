В Польше созвали Комитет по нацбезопасности. Возможно, из-за ракет РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер, передает «Европейская правда» со ссылкой на Polsat News.



Сообщение о заседании появилось незадолго перед 18:00 по местному времени. Причины созыва встречи не сообщаются.



Отмечается, что во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей.



«Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводов вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Сообщается о гибели двух человек. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска. В то же время Radio Lublin сообщает другую версию. Инцидент в Пшеводове произошел около 15:40 на перегрузочных весах, куда заезжают тракторы с грузами. Эту информацию радиостанции подтвердили в местной полиции. По предварительным выводам, трактор, который въехал на весы, внезапно взорвался. Радио тоже сообщает о гибели двух человек», — пишет издание.

Напомним, сегодня днем российские войска ракетами ударили по украинским городам. Взрывы прозвучали в том числе в Киеве.