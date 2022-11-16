Войска РФ убили и ранили мирных жителей Бахмута и Курахово

Один мирный житель Донецкой области погиб в результате обстрелов со стороны российских войск 15 ноября в Бахмуте. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Он рассказал, что еще 7 человек в области получил ранения. 6 мирных жителей травмированы в Бахмуте, 1 - в Курахово.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации: 2 в Святогорске и 1 в Щуровом.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!», — заявил глава Донецкой ОВА.

Вечером 15 ноября заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине в результате ракетной атаки повреждены пятнадцать объектов энергетической инфраструктуры в разных областях.