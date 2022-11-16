Війська РФ вбили і поранили мирних жителів Бахмута та Курахового

Один мирний житель Донецької області загинув внаслідок обстрілу з боку російських військ 15 листопада у Бахмуті. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Він розповів, що ще 7 людей в області отримали поранення. 6 мирних жителів травмовано в Бахмуті, 1 - у Кураховому.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації: 2 у Святогірську та 1 у Щуровому.



«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен військовий злочинець буде покараний!», - заявив голова Донецької ОВА.

Увечері 15 листопада заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні внаслідок ракетної атаки пошкоджено п'ятнадцять об'єктів енергетичної інфраструктури в різних областях.