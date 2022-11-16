Війська РФ вбили і поранили мирних жителів Бахмута та Курахового

16 листопада 2022, 08:31

Війська РФ вбили і поранили мирних жителів Бахмута та Курахового

Один мирний житель Донецької області загинув внаслідок обстрілу з боку російських військ 15 листопада у Бахмуті. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він розповів, що ще 7 людей в області отримали поранення. 6 мирних жителів травмовано в Бахмуті, 1 - у Кураховому.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації: 2 у Святогірську та 1 у Щуровому.

«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен військовий злочинець буде покараний!», - заявив голова Донецької ОВА.

Увечері 15 листопада заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні внаслідок ракетної атаки пошкоджено п'ятнадцять об'єктів енергетичної інфраструктури в різних областях.

Ще за темою

Місця
Донецька область Бахмут Курахове
Інше
Війна обстріли на Донбасі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:07
ЗСУ має успіхи на Сватівському та Кремінському напрямках — Гайдай
22:56
Головні події в окупації 15 листопада
18:53
У Донецьку поранено хлопчика
18:34
Російський банк пропонує кредити мешканцям окупованої частини Донбасу
16:49
Путін присвоїв «звання» окупованим Мелітополю, Маріуполю, Горлівці та Луганську
16:26
Армія РФ готується до битви за Маріуполь — Донецька ОВА
16:15
«ДНР»: П'ять мирних жителів поранено у Горлівці та Ясинуватій
14:17
Окупаційна «адміністрація» Нової Каховки залишила місто
12:56
Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини
12:14
Армія РФ зруйнувала понад 50 тисяч квартир у Маріуполі
11:49
«ЛНР»: За добу під час обстрілів поранено одну людину, пошкоджено житлові будинки
11:06
«ДНР»: За добу від обстрілів загинула одна людина, ще четверо отримали поранення
10:15
У порожні будинки окупованого Новоайдара розселяють російських військових
09:00
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух
16:45
У Маріуполі розпочато прийом заяв на отримання паспорта РФ — Андрющенко
Всі новини
09:07
ЗСУ має успіхи на Сватівському та Кремінському напрямках — Гайдай
09:04
AP: За попередніми оцінками США, у Польщі впала ракета ППО України
08:54
Армія РФ обстріляла громади Дніпропетровської області «Градами» та артилерією
08:31
Війська РФ вбили і поранили мирних жителів Бахмута та Курахового
23:05
Російські ракети вдарили по Польщі, заявив Зеленський
22:56
Головні події в окупації 15 листопада
22:37
Вибухи у Польщі: Реакція США
22:05
«Навмисна провокація»: У Міноборони РФ прокоментували вибухи в Польщі
21:38
Україна припинила прокачування нафти через «Дружбу»: В Угорщині зібрали Раду безпеки
21:15
Міноборони Латвії: Російські ракети впали на території НАТО — у Польщі
20:39
У Польщі скликали Комітет із нацбезпеки. Можливо, через ракети РФ
20:12
У Краматорську 90% будинків у приватному секторі отримують газ
19:49
Через ракетний удар у Кривому Розі заблоковані під землею шахтарі
19:28
Пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури, Харківщина повністю без світла
19:17
Мобільні оператори повідомляють про можливі перебої зі зв'язком
Всі новини
ВІДЕО
Як РФ обходить санкції, продаючи вугілля до Європи ►
15 листопада, 00:25
Центр Горлівки потрапив під обстріл, пошкоджено ДК «Шахтар»
12 листопада, 09:29
Ремонт Кримського мосту триватиме ще рік ►
11 листопада, 23:48

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама