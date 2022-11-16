У ВСУ есть успехи на Сватовском и Кременском направлениях — Гайдай

У ВСУ есть успехи на Сватовском и Кременском направлениях в Луганской области, но о деоккупации населенных пунктов говорить прежденвременно. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его информации, в крупных захваченных российсими войсками городах региона местные жители слышат, что фронт приближается.



Таккже Сергей Гайдай рассказал, что в оккупированных военкоматах Луганщины пытаются подзаработать и берут взятки с людей, которые не хотят служить. В область продолжает прибывать личный состав, техника и боеприпасы армии РФ. В том числе в регион завозят военных из ЧВК «Вагнер».



Кроме того в Луганской ОВА рассказали, что в деоккупированных населенных пунктах области большое количество критически разрушенных домов.



«В регионе разрушено оборудование Северодонецкой ТЭЦ, повреждена Луганская ТЭС в Счастье – оставшихся мощностей не хватит для стабильного электроснабжения оккупированной в 2022 году территории Луганщины», – сообщил Гайдай.

Вечером 15 ноября заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине в результате ракетной атаки повреждены пятнадцать объектов энергетической инфраструктуры в разных областях.