ЗСУ має успіхи на Сватівському та Кремінському напрямках — Гайдай

ЗСУ має успіхи на Сватівському та Кремінському напрямках у Луганській області, але про деокупацію населених пунктів говорити передчасно. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його інформацією, у великих захоплених російськими військами містах регіону місцеві жителі чують, що фронт наближається.



Також Сергій Гайдай розповів, що в окупованих військкоматах Луганщини намагаються підзаробити та беруть хабарі з людей, які не хочуть служити. В область продовжує прибувати особовий склад, техніка та боєприпаси армії РФ. У тому числі до регіону завозять військових із ПВК «Вагнер».



Крім того, в Луганській ОВА розповіли, що в деокупованих населених пунктах області велика кількість критично зруйнованих будинків.



«В регіоні зруйноване обладнання Сєвєродонецької ТЕЦ, пошкоджена Луганська ТЕС у Щасті – потужностей, що залишилися не вистачить для стабільного електропостачання окупованої у 2022 році території Луганщини», – повідомив Гайдай.

Увечері 15 листопада заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні внаслідок ракетної атаки пошкоджено п'ятнадцять об'єктів енергетичної інфраструктури в різних областях.