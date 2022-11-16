Зеленский выступает за новое соглашение между гарантами Будапештского меморандума

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страны-подписанты Будапештского меморандума должны подписать новое соглашение, которое бы обеспечило безопасность Украины на фоне российской агрессии. Об этом он сказал журналистам в среду, 16 ноября.



«Давайте его (меморандум, — ред.) внедрим в жизнь, будем считать, что он жив и будем понимать, что никакие ядерные угрозы России не будут применены», — сказал Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».



Президент предполагает, что гаранты Будапештского меморандума могли бы подписать «серьезное соглашение с последствиями».



«И потом сделаем зеркальный договор тех самых гарантов и России. С последствиями. И так это сработает», — сказал он.

Накануне российского полномасштабного вторжения президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина в четвертый раз инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, однако если эти консультации не состоятся или не будут результативными, украинская сторона может поставить документ под сомнение.



Напомним, что Будапештский меморандум обязал Украину отказаться от третьего в мире ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности. Документ подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.