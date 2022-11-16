Зеленський виступає за нову угоду між гарантами Будапештського меморандуму

Президент України Володимир Зеленський вважає, що країни-підписанти Будапештського меморандуму мають підписати нову угоду, яка забезпечила б безпеку України на тлі російської агресії. Про це він сказав журналістам у середу, 16 листопада.



«Давайте його (меморандум, — ред.) впровадимо в життя, вважатимемо, що він живий і розумітимемо, що жодних ядерних загроз Росії не буде застосовано», — сказав Зеленський, передає «Інтерфакс-Україна».



Президент припускає, що гаранти Будапештського меморандуму могли б підписати «серйозну угоду із наслідками».



«І потім зробимо дзеркальний договір тих самих гарантів і Росії. Із наслідками. І так це спрацює», — сказав він.

Напередодні російського повномасштабного вторгнення президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що Україна вчетверте ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, проте якщо ці консультації не відбудуться або не будуть результативними, українська сторона може поставити документ під сумнів.



Нагадаємо, що Будапештський меморандум зобов'язав Україну відмовитися від третього у світі ядерного потенціалу в обмін на гарантії безпеки. Документ підписано 5 грудня 1994 року лідерами України, Росії, Великої Британії та США.