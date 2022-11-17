Мариупольских детей заставят шить одежду для оккупантов

В захваченном войсками РФ Мариуполе оккупационные «власти» решили провести акцию «Теплая Zабота». Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко и рассказал о содержании акции.



По данным Мариупольского сопротивления, на которое ссылается Андрющенко, детей в школах на уроках труда обяжут шить одежду для российских военных, которые разбомбили Мариуполь и убили тысячи его жителей.

Что такое инициатива «Mariupol Reborn», во сколько обойдется отстройка Мариуполя, а, по сути, создание заново оккупированного на данный момент города и где будут искать финансирование для реализации масштабных планов — читайте в статье «Новостей Донбасса».