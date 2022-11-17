Маріупольських дітей змусять шити одяг для окупантів

У захопленому військами РФ Маріуполі окупаційна «влада» вирішила провести акцію «Теплая Zабота». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та розповів про зміст акції.



За даними Маріупольського опору, на який посилається Андрющенко, дітей у школах під час уроків праці зобов'яжуть шити одяг для російських військових, які розбомбили Маріуполь та вбили тисячі його мешканців.

Що таке ініціатива «Mariupol Reborn», скільки коштуватиме відбудова Маріуполя, а, по суті, створення заново окупованого на даний момент міста і де шукатимуть фінансування для реалізації масштабних планів — читайте у статті «Новин Донбасу».