В Мариуполе на рембазе оккупантов прогремел взрыв — Андрющенко

В захваченном войсками РФ Мариуполе на базе оккупантов прогремел взрыв. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Приблизительно в 10:56 в Левобережном районе на рембазе оккупантов, расположенной между ул. Азовстальская и с. Виноградное раздался мощный взрыв. Сообщается о детонации БК при ремонтных работах с тяжелой техникой. Данные о потерях уточняются», - написал он, отметив, что на место происшествия прибывают скорые и машины так называемой «МЧС».



Со ссылкой на информацию Мариупольского сопротивления Андрющенко написал, что взрыв мог произойти из-за самих оккупантов.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе школьников хотят привлечь к пошиву вещей для российских захватчиков.