У Маріуполі на рембазі окупантів пролунав вибух — Андрющенко

У захопленому військами РФ Маріуполі на базі окупантів пролунав вибух. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«Приблизно в 10:56 в Лівобережному районі на рем базі окупантів, що розташована між вул. Азовстальська та с. Виноградне пролунав потужний вибух. Повідомляють про детонацію БК при ремонтних роботах з важкою технікою. Данні про втрати уточнюються», - написав він, зазначивши, що на місце події прибувають швидкі та машини так званої «МНС».



З посиланням на інформацію Маріупольського опору Андрющенко написав, що вибух міг статися через самих окупантів.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому місті школярів хочуть залучити до пошиття речей для російських загарбників.