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Дело МН17: Первые выводы Гаагского суда

17 ноября 2022, 15:27

Дело МН17: Первые выводы Гаагского суда

Boeing 777 Малазийских авиалиний рейса МН17 был сбит ракетой, запущенной с оккупированной территории. Такое заявление сделал судья во время сегодняшнего заседания суда в Гааге (Нидерланды).

Суд постановил, что авиалайнер был сбит ракетой с зенитно-ракетного комплекса «Бук». Ее запустили со стороны Первомайского — с оккупированной части Донецкой области. Также суд посчитал, что Россия контролировала так называемую «ДНР» — именно с территории, подконтрольной группировке, был осуществлен запуск ракеты. Российские чиновники были вовлечены в планирование сбивания самолета, поэтому версия обвинения — доказана.

Окружной суд Гааги приступил к оглашению решения в деле о сбитом авиалайнере рейса МН17 Малазийских авиалиний. Ожидается, что оглашение займет около двух часов.

Напомним, что Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Самолет был сбит ракетой в небе над Донецкой областью. На борту находились 298 человек, все погибли.

В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.

Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию  в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

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