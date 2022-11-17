Суд у Гаазі назвав винних у катастрофі МН17

Гаазький суд (Нідерланди) визнав винними двох громадян Росії — Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та Сергія Дубинського, а також українця Леоніда Харченка в катастрофі МН17. Росіянина Олега Пулатова судді визнали невинним. Таку заяву зробив суддя під час сьогоднішнього засідання у Гаазі.



За словами судді, ЗРК «Бук» відправили на лінію фронту, де його використовували учасники угрупування «ДНР». Це й спричинило катастрофу.



Суд з'ясував, що після того, як літак було збито, «Бук» вивезли до РФ. Встановлено, що Пулатов та Харченко під керівництвом Дубинського організували «коридор» для вивезення ЗРК.



Гіркін давав вказівки та вів переговори з «ЛНР» та відповідальними особами в Москві. Зокрема, він контактував з експомічником президента Росії Владиславом Сурковим. Крім того, є докази фінансування «ДНР» з боку Росії.



У суді наголосили, що на обвинувачених не поширюється «імунітет комбатанта», оскільки Росія та учасники угруповання «ДНР» заперечують зв'язок один з одним.



«Імунітет комбатанта» захищає учасників міжнародних збройних конфліктів від притягнення до відповідальності. Він діє лише в тому випадку, якщо не скоєно воєнних злочинів.

Нагадаємо, раніше Гаазький суд визнав, що Boeing 777 Малайзійських авіаліній рейсу МН17 був збитий ракетою, запущеною з окупованої території.



Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 виконував плановий рейс MH17 за маршрутом Амстердам — Куала-Лумпур. Літак був збитий ракетою у небі над Донецькою областю. На борту було 298 людей, всі загинули.