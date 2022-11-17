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Отсутствие фактора неожиданности сказалось на темпах продвижения ВСУ на Луганщине — Гайдай

17 ноября 2022, 17:40

Отсутствие фактора неожиданности сказалось на темпах продвижения ВСУ на Луганщине — Гайдай

Продвижение ВСУ на Луганщине происходит, но «каждый метр дается достаточно трудно». Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью Новости.Live.

«На направлении Сватово-Кременная тенденция пока положительная, наши войска продвигаются вперед», — рассказал он, но добавил, что каждый метр Луганщины дается Вооруженным силам достаточно трудно.

Гайдай отметил, что одной из причин является отсутствие фактора неожиданности, как при освобождении Харьковщины.

«После деоккупации Харьковщины российские войска все же успели огромную территорию заминировать, подтянуть резервы. Они также привезли отряды кадыровцев и тех зеков, которых набирал Пригожин, успели взорвать мосты, построить определенные оборонительные сооружения. Поэтому каждый метр Луганщины, каждый населенный пункт дается достаточно трудно», добавил он.

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