Гайдай рассказал о деоккупации и ситуации на фронте на Луганщине

В Луганской области на направлении Сватово — Кременная ВСУ понемногу оттесняют противника. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, местные жители во всех больших городах уже слышат, как проходят бои по линии фронта.



«Что касается иного направления, Белогоровки — там не останавливаются попытки российско-оккупационных войск снова захватить контроль над территорией, которая когда-то была мирным селом», — сказал Гайдай.



Также он отметил, что в оккупации ситуация сложная. В частности, в Лисичанске оккупанты подвозят к многоэтажкам дрова для отопления. Не готовы к отопительному сезону и другие города, в том числе Северодонецк и Рубежное. Россияне, по словам Гайдая, прекратили ремонты на оккупированной территории.



«Морально они уже готовы, что в ближайшее время эти населенные пункты будут деоккупированы», — подчеркнул руководитель ОВА.