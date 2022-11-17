Відсутність чинника несподіванки позначилася на темпах просування ЗСУ на Луганщині — Гайдай

Просування ЗСУ на Луганщині відбувається, але «кожний метр дається досить важко». Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю Новини.Live.



«На напрямі Сватово-Кременна тенденція поки що позитивна, наші війська просуваються вперед», — розповів він, але додав, що кожен метр Луганщини дається Збройним силам досить важко.



Гайдай зазначив, що однією з причин є відсутність чинника несподіванки, як при звільненні Харківщини.



«Після деокупації Харківщини російські війська все ж таки встигли величезну територію замінувати, підтягнути резерви. Вони також привезли загони кадировців та тих зеків, яких набирав Пригожин, встигли підірвати мости, збудувати певні оборонні споруди. Тому кожен метр Луганщини, кожен населений пункт дається досить складно», — додав він.