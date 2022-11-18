В СНБО рассказали об ожиданиях после оглашения приговора по делу МН17

В СНБО Украины приветствуют решение суда Гааги по делу крушения авиалайнера MH17 на Донбассе в 2014 году. Об этом в Twitter написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.



Также он заявил, что в СНБО считают приговор судьи «первым этапом большого процесса над преступным путинским режимом», но отметил, что украинцы не настроены ждать приговора по этому делу 8 лет. Данилов кроме того сказал, что преступления РФ должны быть осуждены одновременно с преступлениями фашизма и коммунизма.

Гаагский суд заочно приговорил к пожизненному заключению троих обвиняемых по делу катастрофы МН17. Это россияне Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко.



Суд пришел к выводу, что Гиркин занимал самый высокий пост в группировке «ДНР» и был «тесно связан с Москвой». Установить, отдал ли он приказ стрелять из «Бука» — не удалось.



Также суд постановил, что признанные виновными в крушении самолета Гиркин, Дубинский и Харченко должны выплатить как минимум 16 миллионов евро компенсации семьям погибших.



Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Самолет был сбит ракетой в небе над Донецкой областью. На борту находились 298 человек, все погибли.