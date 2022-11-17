Гаагский суд приговорил троих виновных по делу МН17 к пожизненному заключению

Гаагский суд (Нидерланды) приговорил троих обвиняемых по делу катастрофы МН17 к пожизненному заключению. Такое заявление сделал судья во время сегодняшнего заседания в Гааге.



Россияне Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко заочно приговорены к пожизненному заключению.



Суд пришел к выводу, что Гиркин занимал самый высокий пост в группировке «ДНР» и был «тесно связан с Москвой». Установить, отдал ли он приказ стрелять из «Бука» — не удалось.



Также суд постановил, что признанные виновными в крушении самолета Гиркин, Дубинский и Харченко должны выплатить как минимум 16 миллионов евро компенсации семьям погибших.

Напомним, ранее Гаагский суд признал, что Boeing 777 Малазийских авиалиний рейса МН17 был сбит ракетой, запущенной с оккупированной территории. Также были названы виновные в катастрофе.



Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Самолет был сбит ракетой в небе над Донецкой областью. На борту находились 298 человек, все погибли.