У РНБО розповіли про очікування після оголошення вироку у справі МН17

У РНБО України вітають рішення суду Гааги у справі авіалайнера MH17, який був підірваний окупантами на Донбасі у 2014 році. Про це у Twitter написав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.



Також він заявив, що у РНБО вважають вирок судді «першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом», але зазначив, що українці не налаштовані чекати на вирок саме у цій справі 8 років. Данилов також сказав, що злочини РФ мають бути засуджені одночасно зі злочинами фашизму і комунізму.

Гаазький суд заочно засудив до довічного ув'язнення трьох обвинувачених у справі катастрофи МН17. Це росіяни Ігор Гіркін та Сергій Дубинський, а також українець Леонід Харченко.



Суд дійшов висновку, що Гіркін обіймав найвищу посаду в угрупуванні «ДНР» і був «тісно пов'язаний із Москвою». Встановити, чи він наказав стріляти з «Бука» — не вдалося.



Також суд ухвалив, що визнані винними в аварії літака Гіркін, Дубинський та Харченко мають виплатити щонайменше 16 мільйонів євро компенсації сім'ям загиблих.



Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 виконував плановий рейс MH17 за маршрутом Амстердам — Куала-Лумпур. Літак був збитий ракетою у небі над Донецькою областю. На борту було 298 людей, всі загинули.