Австралия требует экстрадиции осужденных по делу MH17

Австралия, как и Малайзия, удовлетворена решением суда по делу МН17, однако требует экстрадиции осужденных. Об этом сообщает NOS.



«Малайзия и Австралия довольны осуждением трех человек по делу MH17. Обе страны считают справедливым пожизненное заключение. Австралия требует экстрадиции осужденных», – говорится в сообщении.



Отмечается, что премьер-министр Австралии Энтони Албанез заявил на пресс-конференции, что Россия должна взять на себя ответственность.



«Мы прошли юридические и судебные процедуры и призываем Россию выдать лиц, которые были признаны виновными заочно, чтобы правосудие состоялось», - сказал он.



Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил, что его страна поддерживает решение нидерландского суда.



Виновными в деле о сбитом самолете рейса MH17 признаны экс-офицер ФСБ, бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал ГРУ генштаба вооруженных сил России, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко должны выплатить 16 млн евро компенсаций. Такое решение было принято судом в Нидерландах.



Гиркин, Дубинский и Харченко признаны виновными в сбитии самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, они осуждены на пожизненное заключение. Подполковник ГРУ Олег Пулатов был оправдан.