Австралія вимагає екстрадиції засуджених у справі MH17

18 листопада 2022, 15:24

Австралія вимагає екстрадиції засуджених у справі MH17

Австралія, як і Малайзія, задоволена рішенням суду у справі МН17, проте потребує екстрадиції засуджених. Про це повідомляє NOS.

«Малайзія та Австралія задоволені засудженням трьох людей у справі MH17. Обидві країни вважають справедливим довічне ув'язнення. Австралія вимагає екстрадиції засуджених», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез заявив на прес-конференції, що Росія має взяти на себе відповідальність.

«Ми пройшли юридичні та судові процедури і закликаємо Росію видати осіб, які були визнані винними заочно, щоб правосуддя відбулося», — сказав він.

Прем'єр-міністр Малайзії Ісмаїл Сабрі Яакоб заявив, що його країна підтримує рішення нідерландського суду.

Винними у справі про збитий літак рейсу MH17 визнано екс-офіцера ФСБ, колишнього «міністра оборони ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ генштабу збройних сил Росії, голову «ГРУ ДНР» Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка мають виплатити 16 млн євро компенсацій. Таке рішення було ухвалено судом у Нідерландах.

Гіркін, Дубинський та Харченко визнані винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 осіб, вони засуджені до довічного ув'язнення. Підполковника ГРУ Олега Пулатова виправдали.

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