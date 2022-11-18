В Мариуполе оккупанты планируют установить памятники Ленину

На территории Азовмаша в захваченном войсками РФ Мариуполе оккупанты обнаружили два демонтированных памятника Ленину. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Он рассказал, что один из памятников был демонтирован с площади Свободы, а второй – с Кальмиусского района.



«Теперь оккупационные власти пытаются установить их заново», - написал Андрющенко, отметив, что поставить их хотят на те места, где они стояли до сноса.

8 ноября стало известно, что в захваченном войсками России Мариуполе оккупанты полностью закрасили мурал «Милана», на котором изображена девочка, ставшая сиротой из-за обстрелов города армией РФ.