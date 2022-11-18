У Маріуполі окупанти планують встановити памʼятники Леніну

На території Азовмашу в захопленому військами РФ Маріуполі окупанти знайшли два демонтовані пам'ятники Леніну. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Він розповів, що один з пам'ятників був демонтован на площі Свободи, а другий – з Кальміуського району.



«Тепер окупаційна влада здирається встановити їх наново», - написав Андрющенко, зазначивши, що поставити їх хочуть на ті місця, де вони стояли до знесення.

8 листопада стало відомо, що в захопленому військами Росії Маріуполі окупанти повністю зафарбували мурал «Мілана», на якому зображено дівчинку, яка стала сиротою через обстріл міста армією РФ.