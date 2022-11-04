Мариупольцы вывешивают плакаты «Мы замерзли. Help!» из своих домов

В захваченном российскими войсками Мариуполе жители жалуются на то, что им холодно в их домах. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.



Мариупольцы из окон своих домов вывешивают плакаты «Дети замерзли! Где окна?», «Мы замерзли. Help!». Надписи с таким содержанием появляются на стенах домов.



«Мариупольцы массово жалуются, что на улице уже холодно, а подготовка к отопительному сезону осталась только на экранах пропагандистского ТВ. Люди ожидают «улучшения» с отрезанными батареями и отсутствующими окнами. Об отоплении уже не приходится говорить…», - рассказали в городском совете Мариуполя.

1 ноября сообщалось о том, что в захваченном армией РФ Мариуполе оккупанты стерли большую часть мурала «Милана», на котором изображена девочка, ставшая сиротой из-за войны в Донецкой области.