Военные рассказали о признаках подготовки Россией массированного ракетного удара

Если РФ выводит в акваторию Черного моря носители «Калибров» с большим количеством ракет, это может означать подготовку к массированному удару по Украине. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



По ее словам, сейчас в акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся семь кораблей противника. В том числе носитель крылатых ракет «Калибр» подводного базирования с четырьмя ракетами. И надводные ракетоносители — которые несут по восемь ракет. Перед массированными ракетными ударами по Украине на позициях было по 20 «Калибров».



«Враг использует разную практику. Время от времени наращивает так называемые "усилия и сосредоточенность" под видом психологического воздействия. То есть, они отслеживают наши сообщения о том, что мы видим эти наращивания, нахождение в Черном море "Калибров", или об уменьшении этого уровня. Все это они отслеживают, но, как правило, — если на учете наибольшее количество "Калибров", то это означает, что за сутки будет массированный обстрел», — пояснила Гуменюк.



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