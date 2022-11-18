РФ атаковала Украину крылатой ракетой с имитатором ядерной боеголовки — СМИ

Россия запускает по Украине крылатые ракеты с имитатором ядерной боеголовки. Об этом сообщает Defense Express.



Отмечается, что это свидетельствует, что запас крылатых ракет у оккупантов исчерпывается к показателю, критическому для Кремля.



Одна из сбитых вчера во время атаки крылатых ракет типа Х-55 не имела боевой части. Вместо этого был «прикручен» блок, выступавший имитатором ядерной боевой части. То есть, для удара оккупанты взяли как минимум одну Х-55 из своего «ядерного арсенала», «открутили» из этой ракеты ядерную боеголовку, и вместо нее поставили пустую «болванку».



Издание поясняет, что Х-55 — это советская ракета, которая изначально разрабатывалась как носитель ядерного оружия. Из-за конструкционных отличий вынуть ядерную часть россияне смогли, но зарядить туда обычную боеголовку не было возможности. Поэтому применили ракету с пустой «болванкой».



Причин может быть несколько.



«Привлеченные для подготовки и выполнения очередного удара военные РФ просто "взяли под козырек" указание "сверху" обеспечить массированность применения крылатых ракет. Поэтому в ход у них пошла и Х-55 с имитатором ядерной БЧ… Еще одно возможное объяснение: россияне специально использовали Х-55 с "пустым" имитатором ядерной боевой части, чтобы создать эффект перегрузки нашей противовоздушной обороны», — пишет Defense Express.



Использование дефицитных ракет для доставки ядерного оружия говорит об исчерпании запасов. Заканчиваются и запасы более новых крылатых Х-101, именно под обычную боеголовку (вариант для доставки ядерного оружия имеет обозначение Х-102) — поэтому для удара задействовали Х-55.

Часть сбитой вчера ракеты Х-55





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